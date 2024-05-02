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İşçi Bayramında Feci Ölüm: Vinç Koptu Yere Çakıldılar

İşçi Bayramında Feci Ölüm: Vinç Koptu Yere Çakıldılar

İşçi 1 Mayıs
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 10:12

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de iş cinayeti yaşandı. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çırçır fabrikasının çatısını söken işçiler, vincin kopmasıyla metrelerce yüksekten düştü. İşçilerden 44 yaşındaki Necati Er yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 22 yaşındaki Bakır Karataş ise hastanede tedavi altına alındı.

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İş cinayetleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de devam etti.

İş cinayetleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de devam etti.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde vince binerek fabrika çatısını sökmeye çalışan Necati Er ile Bakır Karataş bir süre sonra çalıştıkları vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde vince binerek fabrika çatısını sökmeye çalışan Necati Er ile Bakır Karataş bir süre sonra çalıştıkları vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Necati Er'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Necati Er'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydana gelen kazada ölen Necati Er'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydana gelen kazada ölen Necati Er'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

İş cinayetlerine ilişkin bir kötü haber de Kocaeli'nden gelmişti. Körfez ilçesindeki gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisinde devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralanmıştı.

İş cinayetlerine ilişkin bir kötü haber de Kocaeli'nden gelmişti. Körfez ilçesindeki gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisinde devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralanmıştı.
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