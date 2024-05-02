İşçi Bayramında Feci Ölüm: Vinç Koptu Yere Çakıldılar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de iş cinayeti yaşandı. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çırçır fabrikasının çatısını söken işçiler, vincin kopmasıyla metrelerce yüksekten düştü. İşçilerden 44 yaşındaki Necati Er yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 22 yaşındaki Bakır Karataş ise hastanede tedavi altına alındı.