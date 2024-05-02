Ruang Yanardağı’nın Patlamasıyla Volkanik Yıldırımlar Oluşmuştu: 7 Havalimanında Uçuşlar Tamamen Durduruldu

Endonezya’da bulunan Ruang Yanardağı’nda yaşanan patlama sonucu 29 Nisan’a kadar acil durum ilan edilmişti. Volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. Bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu.