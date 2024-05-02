Yine KYK Yurdu Yine Skandal! Yemeklerden Öyle Şeyler Çıktı Ki: "Bu Kadarına Pes" Dedirtti
Yine KYK Yurdu Yine Skandal! Yemeklerden Öyle Şeyler Çıktı Ki: "Bu Kadarına Pes" Dedirtti
İçeriğin Devamı Aşağıda
KYK yurtların çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı KYK Kız Yurdu'nda yaşanan yemek skandalı tepki çekti. Pauburada.com'un aktardığına göre, öğrencilere hazırlanan yemeklerin içinden kıl, kurt ve böceklerin çıktığı iddia edildi.
PAÜ Burada platformuna başvuran üniversite öğrencileri, KYK Kız Yurdu'nda çıkan yemeklere tepki gösterdi. Öğrenciler, yurt yönetimine hijyen sorunları konusunda defalarca şikayette bulunduklarını ancak herhangi bir çözüm alamadıklarını belirtti. Yemeklerin hijyenik olmaması ve içerisindeki yabancı maddelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan öğrenciler, velilerin de bu duruma sessiz kalmadığını vurguladı.
Yemekhanede kayda alınan fotoğraflar herkese şaşırttı. Paylaşılan fotoğraflarda yemekhanede verilen ekmeklerin içinden vida sulu yemeklerin içinden kıl kurt ve salyangoz çıktığı görüldü.
Şikayetlerine karşın yetkililerden sessiz kaldıklarını dile getiren öğrenci, "Yönetime pek çok kez şikayette bulunmamıza rağmen 'İstediğiniz yere şikayet edin, bana bir şey olmaz' şeklinde laubali cevaplar aldık. Yemekhanede yemek yiyemiyoruz ve bütçemiz dışarıdan sürekli yemek yemeye yetmiyor. Bu mesajı yayınlayarak yardım istiyoruz," dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın