Canlı Yayında Gergin Anlar: Polisin 'Basını Süpürün' Emrine Gazeteci Deniz Zeyrek Tepki Gösterdi

İstanbul Saraçhane'de toplanan 1 Mayıs kortejini takip eden gazetecilere yönelik polis tarafından 'Basını süpürün' emri canlı yayına yansıdı. Polisin emrine sinirlenen gazeteci Deniz Zeyrek, ''Bu aşağılık bir ifade. Haddini bilsin bunu diyen. Ondan sonra geliyorlar, '3600 ek göstergeyi ekranda dile getirin' diyorlar. Süpürürken düşünecektin. Yazıklar olsun' dedi.