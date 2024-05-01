Canlı Yayında Gergin Anlar: Polisin 'Basını Süpürün' Emrine Gazeteci Deniz Zeyrek Tepki Gösterdi
Canlı Yayında Gergin Anlar: Polisin 'Basını Süpürün' Emrine Gazeteci Deniz Zeyrek Tepki Gösterdi
İstanbul Saraçhane'de toplanan 1 Mayıs kortejini takip eden gazetecilere yönelik polis tarafından 'Basını süpürün' emri canlı yayına yansıdı. Polisin emrine sinirlenen gazeteci Deniz Zeyrek, ''Bu aşağılık bir ifade. Haddini bilsin bunu diyen. Ondan sonra geliyorlar, '3600 ek göstergeyi ekranda dile getirin' diyorlar. Süpürürken düşünecektin. Yazıklar olsun' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen emekçiler polisin müdahalesiyle karşılaştı.
İstanbul Saraçhane'de yapılan toplanma çağırısına CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken polisin kitleyi takip eden gazetecilere yönelik "Basını süpürün" sözleri olay oldu.
Sözcü TV canlı yayınında "Basını süpürün" sözlerine tepki gösteren gazeteci Deniz Zeyrek, "Bu, aşağılık bir ifade" dedi. Zeyrek şunları söyledi:
"Bu emri kim verdiyse ahmakça bir iş yapmış. 'Gazeteciyi süpürün' ne demek, haddini bilsin o adam. Ondan sonra hakkımızı savunun diyorlar. Süpürürken düşünecektin. O emri kim vermiş? Daha önce de Çağlayan Adliyesi'nde aynı ifadeyi duydum. Çevik kuvvetin terminolojisinde 'Gazeteciyi süpürün' diye bir ifade var. Utanın. Sen kimi süpürüyorsun? 12 saat en zor koşullarda çalışıyorsun, hakkını biz savunuyoruz. O terminolojiyi kim icat etti? Toz muyuz biz? Ayıp, utanın."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
halktan korkan bir devlet
polis yakiniyim ve deniz beye hak veriyorum,ne kadar ayip bir kelime,basin herkes icin lazimdir!
şu ana kadar kaybettikleri tüm oylar, tüm güven yapmış oldukları bu aşağılayıcı tavırlardan, ciddiyete almamaktan, kendilerini üstün görmekten kaynaklanıyor.... Devamını Gör