Memur-Sen Taksim Meydanı'na Çelenk Bıraktı: Grup, 'Yaşasın Özgür Filistin' Sloganı Attı
Memur-Sen Taksim Meydanı'na Çelenk Bıraktı: Grup, 'Yaşasın Özgür Filistin' Sloganı Attı
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İstanbul Valiliği'nin kararı ile Taksim Meydanı, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs kutlamalarına kapatıldı. İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı.
Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı. Grup, 'Yaşasın Özgür Filistin' sloganı attı. Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk burada konuşma yaptı.
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Oğlum işçi bayramı ya hani lan? İslam-sen
Ali yalcin tez zamanda Ahiret yurdunda bulusursun insallah kardeslerinle lan memurlar buyuksehirde ac sabun yorgan kemiriyorlar sen ozgur filistin de sinirda... Devamını Gör