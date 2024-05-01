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Memur-Sen Taksim Meydanı'na Çelenk Bıraktı: Grup, 'Yaşasın Özgür Filistin' Sloganı Attı

Memur-Sen Taksim Meydanı'na Çelenk Bıraktı: Grup, 'Yaşasın Özgür Filistin' Sloganı Attı

taksim 1 Mayıs
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 10:57

İstanbul Valiliği'nin kararı ile Taksim Meydanı, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs kutlamalarına kapatıldı. Karara rağmen 1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ancak Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı.

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İstanbul Valiliği'nin kararı ile Taksim Meydanı, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs kutlamalarına kapatıldı. İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Valiliği'nin kararı ile Taksim Meydanı, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs kutlamalarına kapatıldı. İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı. Grup, 'Yaşasın Özgür Filistin' sloganı attı. Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk burada konuşma yaptı.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı. Grup, 'Yaşasın Özgür Filistin' sloganı attı. Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk burada konuşma yaptı.

'Bugün Samsun’da on binler toplanarak İnşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim’de sembolik olarak çelengimizi bıraktık'' diyen Öztürk sözlerine şöyle devam etti:  Filistin’den Suriye’ye Arakandan Doğu Türkistan akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz.”

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mamamia

Oğlum işçi bayramı ya hani lan? İslam-sen

Fatih Kaya

Ali yalcin tez zamanda Ahiret yurdunda bulusursun insallah kardeslerinle lan memurlar buyuksehirde ac sabun yorgan kemiriyorlar sen ozgur filistin de sinirda... Devamını Gör