77 Yaşındaki Dünyaca Ünlü Yazar Paul Auster Hayatını Kaybetti: Kanser Tedavisi Görüyordu
77 Yaşındaki Dünyaca Ünlü Yazar Paul Auster Hayatını Kaybetti: Kanser Tedavisi Görüyordu
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Yazar Paul Auster, New York Üçlemesi, Sunset Park, Brooklyn Çılgınlıkları, Son Şeyler Ülkesinde gibi başarılı eserlere imza atmıştı.
Yazar arkadaşı Jacki Lyden, yazarın salı günü akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.Hikâyelerinde sıklıkla rastlantı, şans ve kader temalarını işleyen Auster'ın kahramanlarının çoğunun yazar olması dikkat çeker. İlk romanlarındaki karakterleri daha sonraki romanlarında da okuyucunun karşısına çıkartır.
Yazar, 1947'de Newark, New Jersey'de doğdu. Auster'a göre yazarlık hayatı, sekiz yaşındayken beyzbol kahramanı Willie Mays'ten imza almayı kaçırdığı zaman başladı; çünkü yanında bir kalemi yoktu. O andan itibaren her yere kalem götürdü. 1995 yılındaki bir makalesinde şöyle yazmıştı: "Cebinizde bir kalem varsa, bir gün onu kullanmaya başlama isteği duyma ihtimaliniz yüksektir." Auster, 14 yaşında bir yaz kampında yürüyüş yaparken kendisinden birkaç santim ötedeki bir çocuğun yıldırım çarpmasına ve anında ölmesine tanık oldu; bu olayın hayatını değiştirdiğini ve neredeyse her gün yaşadığı bu ânı düşündüğünü söyledi.
Eleştirmen Laura Miller, 2017'de "Şans, anlaşılır bir şekilde kurgusunda yinelenen bir tema haline geldi" diyerek Auster'ın aslında yaşadığı bu anın etkisine dikkat çeker.Auster, 1970'lerin başında Paris'e taşınmadan önce Columbia Üniversitesi'nde okudu; burada çeviri de dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştı ve üniversitedeyken tanıştığı yazar Lydia Davis ile birlikte yaşamaya başladı. 1974'te çift evlendi. 1977'de Daniel adında bir oğulları oldu, ancak kısa süre sonra ayrıldılar.
Auster'ın kariyerindeki en büyük basamak ise hiç şüphesiz New York Üçlemesi'nin ilk romanı olan Cam Kent'in 1985'te yayımlanmasıyla geldi. Auster, 80'ler, 90'lar ve 2000'ler boyunca düzenli olarak kitaplar yayınladı. Ayrıca Wayne Wang'ın yönettiği Smoke filminin senaryosunu yazarak sinema dünyasına da girmiş oldu ve bu filmle 1995'te en iyi ilk senaryo dalında Independent Spirit ödülünü kazandı. Auster, 1981 yılında yazar Siri Hustvedt ile tanıştı ve ertesi yıl evlendiler. 1987'de Sophie adında bir kızları oldu.
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