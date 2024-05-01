77 Yaşındaki Dünyaca Ünlü Yazar Paul Auster Hayatını Kaybetti: Kanser Tedavisi Görüyordu

Nisan 2022'de oğlu Daniel'ı aşırı dozda uyuşturucudan kaybetti. Mart 2023'te de Auster'ın kanser tedavisi gördüğünü açıklandı. Yetmiş yaşında dul bir yazar hakkındaki son romanı Baumgartner ekim ayında yayımlanmıştı.