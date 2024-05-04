Tasarrufta İlk Adım İçişleri Bakanlığı'ndan Geldi: Koruma Polis Sayısı Azaltıldı
Tasarrufta İlk Adım İçişleri Bakanlığı'ndan Geldi: Koruma Polis Sayısı Azaltıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf çağrısı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan bir adım geldi. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın dört yardımcısının özel kalemlerinde ve korumalarında çalışan 69 polisin görevlerine son verildiği iddiası sonrası açıklamalarda bulundu.
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Yapılan açıklamada, tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da olmak üzere Bakan yardımcılarının da koruma aracı sayısı ve koruma polis sayısının azaltıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır.”
İşte o paylaşım:
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