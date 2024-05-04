Servisle İşe Gidenlere Kötü Haber: O Kişiler Artık Toplu Taşıma Kullanacak
Servisle İşe Gidenlere Kötü Haber: O Kişiler Artık Toplu Taşıma Kullanacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinden yaşanan artış üzerine tasarruf önlemleri gündeme geldi. Bu kapsamda servislerin kaldırılacağı iddia edildi.
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Servisle işe gidenlere kötü haber geldi.
Söz konusu rapora göre, servislerin kaldırılması ve toplu taşımı kartlarının sağlanması ile maliyetleri düşürmek amaçlanıyor. Günlük bir gidiş bir geliş esas alınarak çalışanlara aylık toplu taşıma kartı verilmesi, maliyet bakımından avantaj sunacak bir önlem olarak görülüyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, kamu kurumlarında çalışan personelin işe gidip gelmesinde kullanılan servisler yerine, tasarruf amacıyla ekonomik olmayan hatlarda servisler kaldırılacak ve bu hatlarda çalışanlara toplu taşıma kartı verilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılının ilk 3 ayında personel servisi kiralama giderleri önceki yıla göre neredeyse 3 kat artış göstererek 998,6 milyon liraya ulaştı.
İddiaya göre, toplu taşıma uygulamasının öncelikle büyükşehirlerde hayata geçirilecek. Günlük bir gidiş bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilmesi, servis taşımacılığına göre daha ekonomik bir çözüm olarak konuşuluyor.
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