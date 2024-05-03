Fabrikada Grup Seks Skandalı: 4 İşçi Kovuldu!
Fabrikada Grup Seks Skandalı: 4 İşçi Kovuldu!
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Arslanbey’de faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasında geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
İddiaya göre, gece vardiyasında meydana gelen olayı haber alan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 4 işçinin iş akdi feshedildi.
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