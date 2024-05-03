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Fabrikada Grup Seks Skandalı: 4 İşçi Kovuldu!

Fabrikada Grup Seks Skandalı: 4 İşçi Kovuldu!

Kocaeli İşçi seks
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.05.2024 - 23:38

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada çalışan 4 işçi hakkında akılalmaz iddialar gündeme geldi. Bağımsız Kocaeli haber sitesinin aktardığına göre, gece vardiyasında çalışan 4 işçinin grup seks yaparken yakalandıkları iddia edildi. 

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Arslanbey’de faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasında geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Arslanbey’de faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasında geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bağımsız Kocaeli gazetesinden Uğur Enç’in haberine göre fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

İddiaya göre, gece vardiyasında meydana gelen olayı haber alan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 4 işçinin iş akdi feshedildi.

İddiaya göre, gece vardiyasında meydana gelen olayı haber alan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 4 işçinin iş akdi feshedildi.
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