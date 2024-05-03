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Dev Soğan Bitkisi Toplayan İranlılara Şok Ceza: 774 Bin 282 Lira Ceza Kesildi

Dev Soğan Bitkisi Toplayan İranlılara Şok Ceza: 774 Bin 282 Lira Ceza Kesildi

Van
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.05.2024 - 20:38

Van Başkale'de yasak olan bitkiyi toplayan İranlı iki kişiye dev para cezası kesildi. 

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Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında İran uyruklu 2 kişinin üç çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisi taşıdığını tespit etti.

Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında İran uyruklu 2 kişinin üç çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisi taşıdığını tespit etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Gevaş Şubesi ekipleri, yumrularıyla birlikte çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Gevaş Şubesi ekipleri, yumrularıyla birlikte çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Ünal'a teslim ederek yeniden ekilmelerini sağladı. Bitkileri izinsiz toplayan İran uyruklu 2 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Ünal'a teslim ederek yeniden ekilmelerini sağladı. Bitkileri izinsiz toplayan İran uyruklu 2 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 774 bin 282 lira idari para cezası uygulandı.
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