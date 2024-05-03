AK Partili Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten Beklenmedik 'Osman Kavala' Açıklaması: ''Kim Neden Karşı Çıkıyor?"
AK Partili Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten Beklenmedik 'Osman Kavala' Açıklaması: ''Kim Neden Karşı Çıkıyor?"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten beklenmedik 'Osman Kavalı' açıklaması geldi. İş insanı Osman Kavala, Gezi Parkı davası kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası almıştı.
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi sonrası Gezi Parkı tutuklularına ilişkin dikkat çeken bir açıklama da AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğrul Türkeş, "Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasına kim neden karşı çıkıyor?" diye sordu. Türkeş'in paylaşımı şöyle:
"Osman Kavala'nın Yeniden Yargılanma Süreci: Türkiye'nin hem uluslararası alanda hem de iç hukuk açısından önemli bir davası olan "Osman Kavala" davasının Avukatları Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi vermişler. Malumunuz Osman Kavala 7 yıldır yargılanıyor ve tutuklu. Konu medyada yer aldı. Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişiler davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladılar. Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar.''
''A- Abdülkadir Selvinin meseleyi yazmış olmasına mı? B- Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı? C- Türkiye'nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı? D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi? E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı? F- Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?"
İşte o paylaşım:
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