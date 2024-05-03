Güneş'te İki Büyük Patlama Meydana Geldi: Patlama Nedeniyle 3 Ülkede Radyo Kesintileri Yaşandı
Güneş'te İki Büyük Patlama Meydana Geldi: Patlama Nedeniyle 3 Ülkede Radyo Kesintileri Yaşandı
Güneş'te güçlü bir X1.6 patlaması sonrası M4.4 patlaması üretti, böylelikle bu döngüdeki en büyük 11. patlama gerçekleşmiş oldu. Patlama nedeniyle 3 ülkede kısa süreli radyo kesintileri yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni ortaya çıkan AR3663 güneş lekesi bölgesi, altı saatlik arayla iki güçlü güneş patlaması gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, ilk patlama 2 Mayıs tarihinde güneşin en güçlü kategori patlaması olan X-sınıfı güneş patlamasını yaymasıyla meydana geldi. Patlama Avustralya, Japonya ve Çin'in büyük bölümünde kısa süreli radyo kesintilerine neden olduğu ortaya çıktı.
Bir sonraki patlama ise bu sabah(3 Mayıs) tarihinde ikinci en güçlü kategori patlaması olan M sınıfı güneş patlamasının zirve yapmasıyla gerçekleşti. Spaceweather'ın haberine göre, X-patlamasından kısa bir süre sonra ABD Hava Kuvvetleri, "bir koronal kütle atımının ön kenarındaki şoklanmış gaz tarafından yayılan bir tür doğal radyo sinyali" olan Tip 2 güneş radyo patlamasını bildirdi.
Güneş patlamaları, Güneş'te aniden açığa çıkan büyük enerji patlamalarıdır. Patlama gücüne ve etkisine göre A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılırlar. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanlardır. Dünya'daki radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan Güneş patlamaları 11 yıllık bir döngüye sahiptir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın