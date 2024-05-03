Anlaşma Sağlandı: Alex de Souza Süper Lig'e Geri Dönüyor!
Anlaşma Sağlandı: Alex de Souza Süper Lig'e Geri Dönüyor!
Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza'nın, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü olacağı konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk futbolseverlerin takdirini kazanan, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Alex de Souza, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
Alex de Souza, Süper Lig'den sürpriz bir ekibin başına geçeceği iddia edildi.
Haberde Antalyaspor'un Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı belirtildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun, bu hafta Antalya'ya da geldiği de aktarıldı. 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenebahçe'de 2012-2013 sezonuna kadar forma giyen Alex de Souza, teknik direktörlüğe Sao Paulo U20 takımında başladı. Daha sonra Avai FC'nin başına geçen yıldız isim, 18 maçta 1.17 puan ortalaması tutturdu. 4 Mayıs 2023'te Avai'den ayrılan Alex bu tarihten beri takım çalıştırmıyor.
Öte yandan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın adı eski takımı Beşiktaş'la da anılıyor. Siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın, listenin ilk sırasında bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın