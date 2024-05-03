Ankara'da Kaza Yapmıştı: Sudan Cumhurbaşkanı'nın Oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, Hayatını Kaybetti
Ankara'da Kaza Yapmıştı: Sudan Cumhurbaşkanı'nın Oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, Hayatını Kaybetti
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Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 7 Mart'ta tarihinde gerçekleşti. Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarpmıştı.
Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım’da meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobil arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulup ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası serbest kalan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, yurt dışına kaçmıştı.
Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu asli kusurlu bulunmuştu. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mahkeme sanığa “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verirken takdiri indirim uyguladı, cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Bu cezayı 27 bin 300 lira adli para cezasına da çeviren mahkeme, sanığın ehliyetine 6 ay el konulmasını karar verdi. Eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein trafik kazasına karışmıştı.
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