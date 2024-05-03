Kolombiya Resmen Duyurdu: İsrail ile İlişkilerini Kesti
Kolombiya Resmen Duyurdu: İsrail ile İlişkilerini Kesti
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Konuya ilişkin Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi" denildi.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü aracılığıyla diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisi'ne bildirildiği açıklandı. Ayrıca açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği bilgisi paylaşıldı.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz" demişti. Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.
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