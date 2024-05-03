Kolombiya Resmen Duyurdu: İsrail ile İlişkilerini Kesti

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, 'Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür' demişti.