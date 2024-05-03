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Akılalmaz Olay: Sadece 2.5 Ayda İki Kez Büyük İkramiyeyi Kazandı

Akılalmaz Olay: Sadece 2.5 Ayda İki Kez Büyük İkramiyeyi Kazandı

Amerika Birleşik Devletleri Şans Topu dolar/TL
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.05.2024 - 23:02

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.

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Christine Wilson, 50 dolarlık biletler sayesinde 2 milyon dolar kazandı.

Christine Wilson, 50 dolarlık biletler sayesinde 2 milyon dolar kazandı.

Massachusetts Eyaleti Piyango İdaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.

Massachusetts Eyaleti Piyango İdaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.

Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi. Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.

Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi. Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.
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