‘Köyün Tamamı Terör Yanlısı’ Diyen Öğretmen Hakkında Yeni Gelişme: “Ne Açığa Alındı Ne de Sürüldü”

''İki tür paylaşım oldu. Bir gazete açığa aldı diye paylaşımda bulundu; bir grup kişi de öğretmen sürüldü diye. Atanan ya da atanamayan öğretmen arkadaşlarımız üzerinden kendi kişisel PR’larınızı yapmaktan, topluda sansasyon üreten olaylara girişmekten lütfen vazgeçin. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini istiyorum. Doğrusu şu; İl Müdürümüz, Personel Genel Müdürümüz; öğretmen arkadaşımızla irtibata geçti. Herhangi bir nahoş olayla karşı karşıya kalmaması adına, kendisinin talebi üzerine bir tedbir olarak istediği başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne bir açığa almadır ne de bir sürgündür. Birebirde konuştuğumuzda ‘Niye böyle yapıyorsunuz’ dediğimizde aldığım cevaplar beni çok üzüyor. Diyor ki, ‘Bunu bu şekilde sunduğumuzda sosyal medyada alıntılanma oranı artıyor, takipçi sayım artıyor. Dolayısıyla ben böyle söylüyorum. Siz de açıklayın, beni de yalanlayın etiketleyerek’ diyor. Ama bu ahlaki değil.”

“İyi niyetli bulmuyorum”