‘Köyün Tamamı Terör Yanlısı’ Diyen Öğretmen Hakkında Yeni Gelişme: “Ne Açığa Alındı Ne de Sürüldü”
‘Köyün Tamamı Terör Yanlısı’ Diyen Öğretmen Hakkında Yeni Gelişme: “Ne Açığa Alındı Ne de Sürüldü”
Bitlis’te bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ayşegül Avcı, “Köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaşıyor” diyerek tweet attı ve gündem olmuştu. Avcı’nın açığa alındığı ve sürüldüğü iddia edilmişti. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken açıklama sonunda geldi.
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Van’da bir köy ilkokulunda öğretmenlik yapan öğretmen Ayşegül Avcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı paylaşım kullandığı sözlerle sosyal medyada dikkat çekmişti.
Öğretmen Avcı Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum” diye yazdı. Sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve merkeze çekildiği iddia edilmişti.
Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından söz konusu öğretmenin tweetini paylaşarak, "Tatvan’ın Kıyıdüzüköyü’nde öğretmen. Köydeki tüm Kürtleri terörist olarak gören ve küçücük Kürt çocuklarını Atatürk sopasıyla “terbiye” etmekle gurur duyan başörtülü bir öğretmen. Türbanlı bir Nur Serter. İslamcılık ve Atatürkçülük izdivacı bu ülkeye hakim oldu Mevcut Rejim bu" yazmıştı.
Bakan Yusuf Tekin, önceki gün (1 Mayıs) A Haber’de katıldığı yayında Ayşegül Avcı’nın açığa alındığı veya sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını, tedbiren kendi isteğiyle başka bir okulda görevlendirildiğini açıkladı.
“Bahsi geçen olay kamuoyuna mal olduktan sonra bakanlığın aldığı tedbiri manipülatif bir biçimde, sansasyonel bir biçimde, yalan olarak kamuoyuyla paylaşan yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum'' diyen Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:
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Tekin, “Bu tür yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum” demesi üzerine program sunucusunun “Öğretmenin yaklaşımını mı?” diye sorması üzerine Bakan Tekin “Hayır, öğretmenin değil. Bakanlığın aldığı tedbiri manipülatif bir biçimde paylaşan yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum” diyerek yanıt verdi.
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