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Kente Giriş Paralı Olmuştu: Elde Edilen Gelir Dudak Uçuklattı

Kente Giriş Paralı Olmuştu: Elde Edilen Gelir Dudak Uçuklattı

İtalya euro/TL
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.05.2024 - 10:35

Venedik'te günübirlik ziyaretçileri yakından ilgilendiren yeni bir dönem başladı.  25 Nisan'da başlatılan 'giriş ücreti' uygulamasının ilk 8 gününde 700 bin euro'dan fazla gelir sağlandığı açıklandı.

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İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, 25 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, kente gelen 144 bin 645 günübirlik ziyaretçi, 5 euro'luk giriş ücretini ödedi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, 25 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, kente gelen 144 bin 645 günübirlik ziyaretçi, 5 euro'luk giriş ücretini ödedi.

Böylece, Venedik kenti 723 bin 225 euro'luk kazanç elde etti.Haberde, giriş ücretinin alındığı ilk 8 gün boyunca elde edilen söz konusu gelirin, 7 ayda beklenen kazanç seviyesine denk olduğu ifade edilirken, bu durumun belediye yönetiminin beklentilerinin de üzerinde olduğu kaydedildi.

Böylece, Venedik kenti 723 bin 225 euro'luk kazanç elde etti.Haberde, giriş ücretinin alındığı ilk 8 gün boyunca elde edilen söz konusu gelirin, 7 ayda beklenen kazanç seviyesine denk olduğu ifade edilirken, bu durumun belediye yönetiminin beklentilerinin de üzerinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca gazetenin haberinde, giriş ücreti uygulamasının kente olan turist akınını durdurmadığı yorumu da yapıldı. Venedik Belediye Meclisinin kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak maksadıyla Eylül 2023'te kabul ettiği "Venedik'e giriş ücreti" uygulaması, bu yıl ilk aşamada yoğunluk oluşması beklenen bazı tatil günlerini de kapsayan 29 günde denenecek.

Ayrıca gazetenin haberinde, giriş ücreti uygulamasının kente olan turist akınını durdurmadığı yorumu da yapıldı. Venedik Belediye Meclisinin kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak maksadıyla Eylül 2023'te kabul ettiği "Venedik'e giriş ücreti" uygulaması, bu yıl ilk aşamada yoğunluk oluşması beklenen bazı tatil günlerini de kapsayan 29 günde denenecek.

Venedik'e günübirlik ziyaretleri belirlenen 29 güne denk gelen turistler, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden rezervasyon yaparak giriş ücretlerini ödeyebilecek.

Venedik'e günübirlik ziyaretleri belirlenen 29 güne denk gelen turistler, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden rezervasyon yaparak giriş ücretlerini ödeyebilecek.
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Mirliva RA

Abi Allah belasını versin ya bu hükümetin. Avrupa'da görmediğim bir iki ülke kalmıştır, balkan ülkelerinin hepsine defalarca gittim.. Adamlar dağı taşı bir a... Devamını Gör

omer ali

bir çarşaf şey yazmışsın.soyledikerinim çoğu doğru,velev ki dediğin Gibi oldu ve ciddi bir turizm katkısı oldu bu dediklerinle .sen bu gelirin adil bir şekil... Devamını Gör

Engin Türk

Orası bizim olsa 500 tl giriş ücreti olurdu (yaklaşık 15 euro)

tinkywinky

Pahalı değil 5 euro onların 5 ₺ si gibi işte. Türkiye’den bakınca çok çünkü tl ye çeviriyorlar diye bu IQ ile çevirmeye devam 😂

Ersin Yildirim

tinkywinky beyinli kardesim orda 1 kilo kıyma parası bu ve kıyma parası dert değil. Burda bir kilo kıyma 500 tl. Alım gücü yani anladın mı teletabi