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Bu da Oldu: Kavga Ettiği Zabıtayı Kaputta Sürükledi

Bu da Oldu: Kavga Ettiği Zabıtayı Kaputta Sürükledi

Polis
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.05.2024 - 12:26

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir sürücü, kavga ettiği zabıta memurlarından birini aracının kaputunda sürükledi. Sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Aksaray’da yaşandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Aksaray’da yaşandı.

Zabıta memurunun trafikte uyarıda bulunduğu kapalı kasa minibüs sürücüsü araçtan inerek kendisini uyaran zabıta memurlarına araçta bulunan diğer arkadaşı ile saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışması ile kavga durmayarak devam etti.

Zabıta memurunun trafikte uyarıda bulunduğu kapalı kasa minibüs sürücüsü araçtan inerek kendisini uyaran zabıta memurlarına araçta bulunan diğer arkadaşı ile saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışması ile kavga durmayarak devam etti.

Kapalı kasa minibüs sürücüsü aracını hareket ettirdiği sırada bir zabıta memuru aracın kaputuna tutunarak ilerlemeye başladı. Sürücü kaputa tutunan zabıta memuru ile kaçmaya çalışırken aracı polis ekipleri fark ederek durdurdu.

Kapalı kasa minibüs sürücüsü aracını hareket ettirdiği sırada bir zabıta memuru aracın kaputuna tutunarak ilerlemeye başladı. Sürücü kaputa tutunan zabıta memuru ile kaçmaya çalışırken aracı polis ekipleri fark ederek durdurdu.

Bir süre kaputa tutunarak ilerleyen zabıta memuru kendisini yere bırakırken, araç sürücüsü ve yanındaki bir diğer kişi gözaltına alındı.

Bir süre kaputa tutunarak ilerleyen zabıta memuru kendisini yere bırakırken, araç sürücüsü ve yanındaki bir diğer kişi gözaltına alındı.

Kavga anları ve zabıta memurunun kaputa tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga anları ve zabıta memurunun kaputa tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İşte o anlar:

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