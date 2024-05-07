Tarım ve Orman Bakanlığı, Tasarruf Tedbirlerini Açıkladı: 'Şahsi Fotokopi Çekmeyin, Yeni Araç Almayın'
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tasarruf Tedbirlerini Açıkladı: 'Şahsi Fotokopi Çekmeyin, Yeni Araç Almayın'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf çağrısı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan bir adım gelmişti. Tasarruf tedbirlerine Tarım ve Orman Bakanlığı da katıldı. Bakanlığın tasarruf önlemleri arasında İş Kanunu'na göre istihdam edilen personelin zorunlu haller dışında hiçbir şekilde fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırılmamasının yer alması dikkat çekti.
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı imzasıyla hazırlanan tasarruf önlemleri 81 il, 160 merkeze bağlı birim ile 16 bölge müdürlüğüne genelge ile bildirildi.
''Fotokopi makineleri, yazıcı ve kağıtlarının özel maksatlı kullanımının engellenmesi.''
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. 115 bin 904 adet taşıtın 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9.973’ü sağlık, 8.136’sı tarım ve ormancılık, 7.579’u eğitim, 4.772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı’nın araç filosunda 461, TBMM’nin ise envanterinde 130 araç bulunuyor.
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