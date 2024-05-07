Tarım ve Orman Bakanlığı, Tasarruf Tedbirlerini Açıkladı: 'Şahsi Fotokopi Çekmeyin, Yeni Araç Almayın'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf çağrısı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan bir adım gelmişti. Tasarruf tedbirlerine Tarım ve Orman Bakanlığı da katıldı. Bakanlığın tasarruf önlemleri arasında İş Kanunu'na göre istihdam edilen personelin zorunlu haller dışında hiçbir şekilde fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırılmamasının yer alması dikkat çekti.