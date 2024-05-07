Sulama Kanalında Korkunç Olay: Başsız Ceset Bulundu
Sulama Kanalında Korkunç Olay: Başsız Ceset Bulundu
Kastamonu merkez Dere köyü kırsal alanında korkunç bir olay yaşandı. Sulama kanalında başsız bir ceset bulundu.
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Yurttaşın dikkati dehşeti ortaya çıkardı. Dere köyü kırsal alanında yurttaşlar tarafından terk edilmiş halde bir araç bulundu.
İhbar üzerinde bölgede inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset buldu.
Cesedin Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu düşünülüyor.
Jandarma ekipleri kayıp başı bulmak için bölgede kadavra köpekleri ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmayı genişleten ekipler olayla ilgili Ş.K, N.K. ve E.Ö'yü gözaltına aldı.
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