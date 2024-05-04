'Şüpheli Cisim' Alarmı: Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti
'Şüpheli Cisim' Alarmı: Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti
Bartın'ın ilçesi Amasra'da mayın ya da benzeri patlayıcı madde sanılan cisim sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.
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Bartın’ın Amasra ilçesi Akkonak koyunda denizde şüpheli bir cisim, yurttaşların dikkatini çekti. Cep telefonu ile cismi görüntüleyen yurttaşlar, mayın olabileceğini düşünerek sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Amasra Sahil Güvenlik Grup komutanlığı ekipleri, cismin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Rusça yazıların bulunduğu belirlenen cismin patlayıcı bir madde olmadığı belirlendi.
Yapılan ilk araştırma ve incelemelerde cismin Rus yapımı mermi yada roket motoru roket motoru olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Şüpheli cismin ne olduğu ise yapılacak detaylı araştırmanın ardından netleşeceği belirtildi.
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