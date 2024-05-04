Edanur'un Ölümünde İBB Çalışanlarına Gözaltı: Ekrem İmamoğlu Açıklama Yapmıştı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kapatılmayan ve su dolu bir çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili yeni bir gelime yaşandı. İBB'de çalışan 2 kepçe operatörü, 1 işçi 1 mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.