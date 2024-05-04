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Edanur'un Ölümünde İBB Çalışanlarına Gözaltı: Ekrem İmamoğlu Açıklama Yapmıştı

Edanur'un Ölümünde İBB Çalışanlarına Gözaltı: Ekrem İmamoğlu Açıklama Yapmıştı

İBB
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.05.2024 - 16:39

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kapatılmayan ve su dolu bir çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili yeni bir gelime yaşandı. İBB'de çalışan 2 kepçe operatörü, 1 işçi 1 mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'nün yakalandığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'nün yakalandığı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin teftiş sürecinin başlatıldığını ve adli makamların soruşturmasının devam ettiğini belirtmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin teftiş sürecinin başlatıldığını ve adli makamların soruşturmasının devam ettiğini belirtmişti.

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" demişti.

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" demişti.
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loneliness strengthens

Herkesin işinde patron gibi davranıp kafasına göre iş yaptığı ülkede yaşanması muhtemel şeyler. Şaşırmadım.

morbusmentis

Doğanın, kısa sürede öldüğü tek ülke olacaz herhalde. Belediyeler iş bilmez vasıfsız gerzeklerle dolu, olan küçücük yavrucağa oldu, ışıklar içinde uyusun

Can vanKamp

Maalesef ülkemizde iki gerçek var; hayat pahalı, insan hayatı ucuz...