Edanur'un Ölümünde İBB Çalışanlarına Gözaltı: Ekrem İmamoğlu Açıklama Yapmıştı
Edanur'un Ölümünde İBB Çalışanlarına Gözaltı: Ekrem İmamoğlu Açıklama Yapmıştı
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Gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'nün yakalandığı öğrenildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin teftiş sürecinin başlatıldığını ve adli makamların soruşturmasının devam ettiğini belirtmişti.
"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" demişti.
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Herkesin işinde patron gibi davranıp kafasına göre iş yaptığı ülkede yaşanması muhtemel şeyler. Şaşırmadım.
Doğanın, kısa sürede öldüğü tek ülke olacaz herhalde. Belediyeler iş bilmez vasıfsız gerzeklerle dolu, olan küçücük yavrucağa oldu, ışıklar içinde uyusun
Maalesef ülkemizde iki gerçek var; hayat pahalı, insan hayatı ucuz...