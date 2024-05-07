240 Gün Sürecek: AK Partili Belediyeden 7 Milyon Liralık Yurt Dışı Gezisi
240 Gün Sürecek: AK Partili Belediyeden 7 Milyon Liralık Yurt Dışı Gezisi
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Türkiye’deki en borçlu belediyeler alan AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.
Kurs materyalleri Konya’dan gönderilecek.Kurslar 240 gün sürecek. Belediyenin kasasından 7 milyon TL çıkacak. Zamanını Aşan Miras; İpekyolu Projesi Kapsamında Organizasyon Hizmetinde ise akademisyenler, sanatçılar ve belediye personelleri yer alacak. Projenin amacı ‘Kültürel zenginliğimizin anılması, tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkelerin köklü bağlarının farkına varılması ve Türk dünyası güç zincirine yeni bir halka eklenmesi” olarak duyuruldu.
İpek Yolu projesi kapsamında İstanbul, Konya, Kazakistan (Almatı), Özbekistan (Semerkand), Özbekistan (Taşkent) ve Azerbaycan’da (Bakü) programlar düzenlenecek. Türkiye’den kaç kişinin katılacağı henüz belirlenmeyen programlar için 500 adet yaka kartı basılacak.
İpek Yolu projesi için AK Partili belediyenin kasasından çıkan tutar 10 milyon 611 bin 438 TL. Belediyenin bir diğer gezisi de Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle öğrencilerin ve belediye personelinin Bosna Hersek’e götürülmesi. Gezi için sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalanırken, maliyeti ise 7 milyon 384 bin 80 TL oldu.
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