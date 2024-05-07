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Uçakta Panik Anlar: Bomba İhbarı Yapıldı

Uçakta Panik Anlar: Bomba İhbarı Yapıldı

Londra bomba Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 10:56

British Airways'in Bermuda'dan Londra'ya giden uçakta yolcular panik dolu anlar yaşadı. Bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

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Yolcular, adanın tek uluslararası havaalanında iptal edilen uçuşu beklerken her şeyin yolunda olduğunu bildirden polis ve havaalanı yetkilileri, uçuşun aynı akşam gerçekleşeceğini bildirdi.

Yolcular, adanın tek uluslararası havaalanında iptal edilen uçuşu beklerken her şeyin yolunda olduğunu bildirden polis ve havaalanı yetkilileri, uçuşun aynı akşam gerçekleşeceğini bildirdi.

Havaalanı yetkilileri, "5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 21.30'dan kısa bir süre önce, LF Wade Uluslararası Havaalanı personeli polisi e-posta yoluyla alınan bir bomba tehdidi konusunda bilgilendirdi. Ardından Havaalanında acil iniş protokolleri başlatıldı" açıklamasında bulundu. Bermuda'nın başkenti Hamilton'un kuzeydoğusunda, havaalanı yakınındaki Causeway ve Kindley Field Yolu, polisin binayı ve çevresini taraması sırasında trafiğe kapatıldı.

Havaalanı yetkilileri, "5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 21.30'dan kısa bir süre önce, LF Wade Uluslararası Havaalanı personeli polisi e-posta yoluyla alınan bir bomba tehdidi konusunda bilgilendirdi. Ardından Havaalanında acil iniş protokolleri başlatıldı" açıklamasında bulundu. Bermuda'nın başkenti Hamilton'un kuzeydoğusunda, havaalanı yakınındaki Causeway ve Kindley Field Yolu, polisin binayı ve çevresini taraması sırasında trafiğe kapatıldı.

Pilotlar, hava trafik kontrolünün uçuşun kalkış iznini iptal etmesiyle birlikte acil durum hava kodu paylaştı. Bir polis sözcüsü, "Havaalanı güvenli ilan edildikten sonra düzenli trafik akışı yeniden sağlandı. Bu acil yol kapatma sırasında halkın gösterdiği sabır ve işbirliği için teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

Pilotlar, hava trafik kontrolünün uçuşun kalkış iznini iptal etmesiyle birlikte acil durum hava kodu paylaştı. Bir polis sözcüsü, "Havaalanı güvenli ilan edildikten sonra düzenli trafik akışı yeniden sağlandı. Bu acil yol kapatma sırasında halkın gösterdiği sabır ve işbirliği için teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yolcuların hepsinin iyi ve güvende olduğu, hava trafiğinin normale döndüğü açıklandı.

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