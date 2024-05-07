Ortalık Karıştı! Nikah Töreninde 'Dua' Krizi Çıktı: Nikah Memuru Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Ortalık Karıştı! Nikah Töreninde 'Dua' Krizi Çıktı: Nikah Memuru Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İzmir Karşıyaka'da bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda 'dua' krizi çıktı. Nikah memuru hakkında 'halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi.
Duaya izin vermeyen nikah memuru "Burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" dedi.
Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti.
Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından "Resmi dairede dua olmaz' diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir" ifadeleriyle paylaştı. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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İşte o anlar:
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