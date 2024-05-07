MHP ve CHP Liderleri Arasında 7 Yıl Sonra İlk Ziyaret: 45 Dakikalık Görüşme Basına Kapalı Olarak Gerçekleşti
MHP ve CHP Liderleri Arasında 7 Yıl Sonra İlk Ziyaret: 45 Dakikalık Görüşme Basına Kapalı Olarak Gerçekleşti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 45 dakikalık görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Bahçeli, görüşme sonrası gazetecilere 'Sayın genel başkan açıklamayı yapar' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeden beş gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Bu ziyaret, MHP ve CHP liderleri arasında 7 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşme olarak kayda geçti.
Ziyaret talebinin CHP'den geldiği, görüşme yerini ise MHP'nin belirlediği öğrenildi. TBMM'de gerçekleşen temas öncesi ziyaretin amacının 'CHP’nin toplumdaki kutuplaşmaya karşı siyasette yeniden diyalog zeminini korumayı kendine misyon edinmesi olduğu' belirtilmişti. Ziyaretlerin diğer partilerle de sürdürülmesinin planlandığı açıklanmıştı.
Görüşmeden kısa süre önce partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Osman Kavala açıklamalarından dolayı Özel'i sert sözlerle yüklenmişti. Bahçeli, 45 dakikalık görüşme sonrası Özel'i koridorun ortasına uğurladı. Genel Başkalar görüşme sonrası ortak bir açıklama yapmadı. Bahçeli, gazetecilere "Sayın genel başkan açıklamayı yapar" dedi.
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