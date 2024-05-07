Görüş Bildir
Haberler
Gündem
MHP ve CHP Liderleri Arasında 7 Yıl Sonra İlk Ziyaret: 45 Dakikalık Görüşme Basına Kapalı Olarak Gerçekleşti

MHP ve CHP Liderleri Arasında 7 Yıl Sonra İlk Ziyaret: 45 Dakikalık Görüşme Basına Kapalı Olarak Gerçekleşti

Özgür Özel Devlet Bahçeli tbmm
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 13:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 45 dakikalık görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Bahçeli, görüşme sonrası gazetecilere 'Sayın genel başkan açıklamayı yapar' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeden beş gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeden beş gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bu ziyaret, MHP ve CHP liderleri arasında 7 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşme olarak kayda geçti.

Bu ziyaret, MHP ve CHP liderleri arasında 7 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşme olarak kayda geçti.

Ziyaret talebinin CHP'den geldiği, görüşme yerini ise MHP'nin belirlediği öğrenildi. TBMM'de gerçekleşen temas öncesi ziyaretin amacının 'CHP’nin toplumdaki kutuplaşmaya karşı siyasette yeniden diyalog zeminini korumayı kendine misyon edinmesi olduğu' belirtilmişti. Ziyaretlerin diğer partilerle de sürdürülmesinin planlandığı açıklanmıştı.

Ziyaret talebinin CHP'den geldiği, görüşme yerini ise MHP'nin belirlediği öğrenildi. TBMM'de gerçekleşen temas öncesi ziyaretin amacının 'CHP’nin toplumdaki kutuplaşmaya karşı siyasette yeniden diyalog zeminini korumayı kendine misyon edinmesi olduğu' belirtilmişti. Ziyaretlerin diğer partilerle de sürdürülmesinin planlandığı açıklanmıştı.

Görüşmeden kısa süre önce partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Osman Kavala açıklamalarından dolayı Özel'i sert sözlerle yüklenmişti. Bahçeli, 45 dakikalık görüşme sonrası Özel'i koridorun ortasına uğurladı. Genel Başkalar görüşme sonrası ortak bir açıklama yapmadı. Bahçeli, gazetecilere "Sayın genel başkan açıklamayı yapar" dedi.

Görüşmeden kısa süre önce partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Osman Kavala açıklamalarından dolayı Özel'i sert sözlerle yüklenmişti. Bahçeli, 45 dakikalık görüşme sonrası Özel'i koridorun ortasına uğurladı. Genel Başkalar görüşme sonrası ortak bir açıklama yapmadı. Bahçeli, gazetecilere "Sayın genel başkan açıklamayı yapar" dedi.

Özel, MHP liderine tespih ve mesir macunu hediye etti. Bahçeli'nin de Özel'e bir tabak verdiği belirtildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın