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Uyuşturucudan Gözaltına Alınmıştı: Kalben Hakkında Yeni Gelişme

Uyuşturucudan Gözaltına Alınmıştı: Kalben Hakkında Yeni Gelişme

Uyuşturucu Beyoğlu Kalben
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 10:52 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 11:02

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Fingolfin

Bunu zaten biliyorduk başka bir şey söyle

Söyledim gitti

"Ayrıntı"lık bir durum yok. Adli kontrolle serbest bırakılmış işte.

Zafer Yurt

içme şu zıkkımı sende