Fahri Trafik Müfettişliğinde Yeni Dönem: Ceza Kesmeyenlerin Görevi Sonlandırılacak

Fahri trafik müfettişlerinin görev ve çalışmalarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak. Fahri trafik müfettişleri her kural ihlaline ceza yazamayacak.