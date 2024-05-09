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Komşusunu İple Arabasının Arkasına Bağlamıştı: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama Geldi

Komşusunu İple Arabasının Arkasına Bağlamıştı: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama Geldi

Antalya Kaş otomobil
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 07:41

Antalya'da iki komşu arasında köpek nedeniyle çıkan tartışmanın sonu kötü bitti. Komşusunu önce darbeden ve daha sonra iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükleyen kişi hakkında yeni gelişme yaşandı. 

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Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Olayın detayları ve görüntüler haberimizde

Antalya'da bir kişi, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak yaklaşık 20 metre sürükledi.

Antalya'da bir kişi, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak yaklaşık 20 metre sürükledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç,"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç,"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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