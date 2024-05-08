Güzellik Kraliçesi Herkesi Şaşırttı: Herkesin Peşinden Koştuğu Tacı Geri Verdi
Güzellik Kraliçesi Herkesi Şaşırttı: Herkesin Peşinden Koştuğu Tacı Geri Verdi
ABD'nin Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt, herkesi şoke etti. Herkesin peşinden koştuğu tacı, akıl sağlığı sorunları yaşadığını söyleyerek geri verdi.
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Geçen seneki yarışmada Hawaii'den Savannah Gankiewicz ikinci olmuştu.
ABD'nin Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt, tacını bırakma kararı aldı. 24 yaşındaki Venezuela asıllı güzelin, ruh sağlığı sorunları nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.
Eylül ayındaki yarışmada birinci olan Voigt, Instagram hesabında paylaştığı mesajda akıl sağlığı için en iyi kararı verdiğini söyleyerek "Sağlığımız bizim hazinemiz. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızdan asla ödün vermeyin" ifadelerini kullandı.
Kraliçe seçildikten sonra hayatının değiştiğini ve güzel deneyimler elde ettiğini kaydeden genç kadın, hayatında yeni bir döneme başlamak istediğini ifade etti. Miss ABD kurulu da Voigt'in bu kararını desteklediğini bildirdi. Kurul, kraliçe görevi için yeni bir isim belirleneceğini açıkladı.
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