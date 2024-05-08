CHP Genel Başkanı Özgür Özel Onedio’ya Konuştu: ''TikTok’un Kapatılması Daha Kötü Sonuçlar Doğurabilir''

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına ilişkin “Twitter’ın toplumdaki algıyı birebir yansıttığını düşünmek büyük bir hata. Twitter'ı değil sokağı dinledik” demişti. Bu açıklamanın dikkat çekmesi sonrası Özgür Özel, Onedio’nun sorularını yanıtladı.