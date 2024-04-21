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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Seçim Yorumu: “Twitter'ı Değil Sokağı Dinledik”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Seçim Yorumu: “Twitter'ı Değil Sokağı Dinledik”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.04.2024 - 20:31

Hürriyet’ten Zeynep Bilgehan’a açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına ilişkin olarak “Twitter’ın toplumdaki algıyı birebir yansıttığını düşünmek büyük bir hata. Twitter'ı değil sokağı dinledik” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık ve 31 Mart yerel seçimleri sürecini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık ve 31 Mart yerel seçimleri sürecini anlattı.

Özel, “Sosyal medya önemli bir mecra ama Twitter’ın toplumdaki algıyı birebir yansıttığını düşünmek büyük bir hata. Twitter’daki değerlendirme, eleştiri ve kanaatlerin sahayla uyup uymadığına bakmak lazım. Sokağın sesini dinlemek başka bir şey; bunu anketle, örgütle ve yolladığın milletvekillerinin raporlarıyla dinleyebiliyorsun” diye konuştu.

Özel, “Sosyal medya önemli bir mecra ama Twitter’ın toplumdaki algıyı birebir yansıttığını düşünmek büyük bir hata. Twitter’daki değerlendirme, eleştiri ve kanaatlerin sahayla uyup uymadığına bakmak lazım. Sokağın sesini dinlemek başka bir şey; bunu anketle, örgütle ve yolladığın milletvekillerinin raporlarıyla dinleyebiliyorsun” diye konuştu.

Özel, “CHP kazanmadı, AK Parti seçmeni oy vermedi” yorumlarına da şöyle yanıt verdi:

Özel, “CHP kazanmadı, AK Parti seçmeni oy vermedi” yorumlarına da şöyle yanıt verdi:

CHP 4 milyona yakın oy artırdı. AK Parti ve MHP, 3 milyon oy kaybetti. Kazanana mazbata veriliyor. Bizde şu an 408 tane var. Kazananın rengine harita boyanıyor; kırmızıya boyadık. En çok büyükşehir bizde, en çok ilçe bizde, en çok il bizde. Bir lider kaybettiği seçimden sonra ‘Hayır ben kazandım’ derse seçmenin gözünde telafi edemeyeceği bir yara alır. Seçmen ona mesajı alsın diye kaybettiriyor.”

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