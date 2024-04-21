CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Seçim Yorumu: “Twitter'ı Değil Sokağı Dinledik”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Seçim Yorumu: “Twitter'ı Değil Sokağı Dinledik”
Hürriyet’ten Zeynep Bilgehan’a açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına ilişkin olarak “Twitter’ın toplumdaki algıyı birebir yansıttığını düşünmek büyük bir hata. Twitter'ı değil sokağı dinledik” dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık ve 31 Mart yerel seçimleri sürecini anlattı.
Özel, “Sosyal medya önemli bir mecra ama Twitter’ın toplumdaki algıyı birebir yansıttığını düşünmek büyük bir hata. Twitter’daki değerlendirme, eleştiri ve kanaatlerin sahayla uyup uymadığına bakmak lazım. Sokağın sesini dinlemek başka bir şey; bunu anketle, örgütle ve yolladığın milletvekillerinin raporlarıyla dinleyebiliyorsun” diye konuştu.
Özel, “CHP kazanmadı, AK Parti seçmeni oy vermedi” yorumlarına da şöyle yanıt verdi:
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