Özgür Özel'den Estetik Operasyon ve Saç Boyama Açıklaması: Nedeni 'Wax'mış!
Özgür Özel'den Estetik Operasyon ve Saç Boyama Açıklaması: Nedeni 'Wax'mış!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada gündem olan yeni imajıyla ilgili konuştu.
Özgür Özel, saçlarını boyattığı iddialarını kabul etmezken, değişikliği 'wax kullanımı' ile açıklamaya çalıştı.
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Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni imaj yaptığı ve saçlarını boyattığı iddiası bir süredir sosyal medyaya iyi malzeme çıkarıyor biliyorsunuz.
Hürriyet’e röportaj veren Özgür Özel'e estetik ameliyat ve saç boyama iddiaları da soruldu.
CHP'yı yıllar sonra birinci parti durumuna getiren Özgür Bey, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
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Yahu boyatsa ne olur? akp harici kimse kişisel bakımına özen göstermesin mi. Bunu mu dert ettiniz. :)
Chpnin başarısı şu şahıstan daha çok büyük şehirlerde gerçek anlamda iş yapan belediye başkanları( özellikle Eskişehir başı çeker) ve halkın varolan düzenden... Devamını Gör
Dimi hiç başarısı yok..KK gidince parti seçim alıyor...Ama adamın başarısı yok.Komiksiniz.
bu nesil parti ideolojisine değil tipe oy verdiği için görünüşü ile alakalı geliştirmeler yapması normal. mesela özgür özelin beynini kemal kılıçtaroğlunun b... Devamını Gör