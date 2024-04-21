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Özgür Özel'den Estetik Operasyon ve Saç Boyama Açıklaması: Nedeni 'Wax'mış!

Özgür Özel'den Estetik Operasyon ve Saç Boyama Açıklaması: Nedeni 'Wax'mış!

Özgür Özel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.04.2024 - 14:17

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada gündem olan yeni imajıyla ilgili konuştu. 

Özgür Özel, saçlarını boyattığı iddialarını kabul etmezken, değişikliği  'wax kullanımı' ile açıklamaya çalıştı. 

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Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni imaj yaptığı ve saçlarını boyattığı iddiası bir süredir sosyal medyaya iyi malzeme çıkarıyor biliyorsunuz.

Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni imaj yaptığı ve saçlarını boyattığı iddiası bir süredir sosyal medyaya iyi malzeme çıkarıyor biliyorsunuz.

Hürriyet’e röportaj veren Özgür Özel'e estetik ameliyat ve saç boyama iddiaları da soruldu.

Hürriyet’e röportaj veren Özgür Özel'e estetik ameliyat ve saç boyama iddiaları da soruldu.

CHP'yı yıllar sonra birinci parti durumuna getiren Özgür Bey, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

CHP'yı yıllar sonra birinci parti durumuna getiren Özgür Bey, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Özgür Özel'in röportajdaki yeni imaj sorusuna verdiği kısım şöyle; 

“Ses tellerimden acil bir ameliyat oldum yoksa kalıcı ses kaybı olacaktı. 15 dakikalık diye yapılan ameliyat bir buçuk saat sürdü. Beklenenden zor geçti ve kortizon tedavisi görüyorum. Gözlerimle alakalı mercek ameliyatı da bir yıldır bekliyordu. Bozukluk numarası çok fazla olduğundan akıllı lens takıldı. 

Onun için de kortizonlu damla damlatılıyor. Tüm bu kortizon yüzümde, gözümde ufak şişkinlikler oluşturdu.

Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax (saçları şekillendirmek ve istenilen biçimde kalmasını sağlamak için kullanılan bir ürün) sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor.” 

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Nuray

Yahu boyatsa ne olur? akp harici kimse kişisel bakımına özen göstermesin mi. Bunu mu dert ettiniz. :)

Bethesta

Chpnin başarısı şu şahıstan daha çok büyük şehirlerde gerçek anlamda iş yapan belediye başkanları( özellikle Eskişehir başı çeker) ve halkın varolan düzenden... Devamını Gör

niceyuzyillara1923

Dimi hiç başarısı yok..KK gidince parti seçim alıyor...Ama adamın başarısı yok.Komiksiniz.

Shostakovich

bu nesil parti ideolojisine değil tipe oy verdiği için görünüşü ile alakalı geliştirmeler yapması normal. mesela özgür özelin beynini kemal kılıçtaroğlunun b... Devamını Gör