Hakan Ural'dan Bu Kez 'Türk Kahvesi' Çıkışı: Bir Kahve İçin Ödediği Fiyata İsyan Etti
Hakan Ural'dan Bu Kez 'Türk Kahvesi' Çıkışı: Bir Kahve İçin Ödediği Fiyata İsyan Etti
Yorumlarıyla gündem yaratmaya devam eden oyuncu Hakan Ural, bu kez bir AVM'de 280 liraya içtiği Türk kahvesine isyan etti.
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Siyasetten magazine, ekonomiden sosyal hayata kadar hemen hemen her konuda yaptığı yorumlarla sosyal medyada sık sık gündem olan oyuncu Hakan Ural'ın son olarak ekranlarda İsrail-İran gerilimini değerlendirmesi sosyal medyada isyana neden olmuştu.
İktidara yakın fikirleriyle bilinen Ural, geçen hafta ise gıda enflasyonu üzerinden yeme içme sektöründeki fahiş fiyatları masaya yatırmış ve "İki porsiyon dönere 1370 lira verdim" diyerek duruma isyan etmişti.
Hakan Ural, gündem yaratan döner açıklaması sonrası bu kez Zincirlikuyu'da gittiği bir AVM'de içtiği bir Türk kahvesi için kendisinden 280 lira alındığını açıkladı.
Hakan Ural, "Artık buna bir çözüm, çare bulsunlar. İnsanların psikolojini etkiliyor, herkes isyan bayrağı açıyor..." ifadelerini kullandı 👇
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