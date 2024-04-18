Bir Dönem Türkiye'nin En Zenginiydi, Çöküşü Yaşadı: Mehmet Emin Karamehmet Yıllar Sonra Görüntülendi

Murat Erkan paylaşıma ise şu notu ekledi:

'Bundan tam 30 yıl önce Turkcell’i kurarak Türkiye’de iletişimin çağ atlamasına öncülük eden kıymetli patronumuz Mehmet Emin Karamehmet’i ofisinde ziyaret ettik. Dinamizmi ve çalışma azmine bir kez daha hayran kaldım. Çok büyük saygı duyduğum Mehmet Bey ile sohbet her zamanki gibi çok keyifliydi.'

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