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Bir Dönem Türkiye'nin En Zenginiydi, Çöküşü Yaşadı: Mehmet Emin Karamehmet Yıllar Sonra Görüntülendi

Bir Dönem Türkiye'nin En Zenginiydi, Çöküşü Yaşadı: Mehmet Emin Karamehmet Yıllar Sonra Görüntülendi

Mehmet Emin Karamehmet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 14:13

Bir dönem Türkiye'nin en zengin ismi olan iş insanı Mehmet Emin Karamehmet, yıllar sonra yeniden görüntülendi. 80 yaşındaki Karamehmet'in fotoğrafı bir anda gündem oldu. 

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Türkiye’nin en büyük GSM şirketi Turkcell, dünya devleriyle çalışan Çukurova, en önemli finans kurumlarından Pamukbank ve Yapı Kredi, basın sektöründen Show TV, Akşam Gazetesi, Türkiye’nin en büyük savunma şirketlerinden BMC…

Türkiye’nin en büyük GSM şirketi Turkcell, dünya devleriyle çalışan Çukurova, en önemli finans kurumlarından Pamukbank ve Yapı Kredi, basın sektöründen Show TV, Akşam Gazetesi, Türkiye’nin en büyük savunma şirketlerinden BMC…

İşte tüm bu şirketlerin bir zamanlar sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet, Türkiye’nin hatta dünyanın en zengin patronlarından biriydi.

İşte tüm bu şirketlerin bir zamanlar sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet, Türkiye’nin hatta dünyanın en zengin patronlarından biriydi.

Karamehmet, 2000 yılında Forbes’un milyarderler listesinde 8 milyar dolarla 29’uncu sıradaydı. 

Aynı yıl bugün dünyanın en zengin insanlarından olan  Amazon’un patronu Jeff Bezos’un serveti sadece 6.1 milyar dolardı ve listede 55’inciydi.

Ancak TMSF’nin mallarının büyük kısmına el koyması ve yaptığı yanlış yatırımlar Karamehmet’in servetini ve şirketlerini kaybetmesine neden oldu.

Ancak TMSF’nin mallarının büyük kısmına el koyması ve yaptığı yanlış yatırımlar Karamehmet’in servetini ve şirketlerini kaybetmesine neden oldu.

Büyük çöküş sonrası ortalarda pek gözükmeyen Karamehmet yıllar sonra bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı. Paylaşımı ise Turkcell’in eski CEO’su Murat Erkan yaptı.

Büyük çöküş sonrası ortalarda pek gözükmeyen Karamehmet yıllar sonra bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı. Paylaşımı ise Turkcell’in eski CEO’su Murat Erkan yaptı.

80 yaşına gelen Karamehmet, beyazlamış saçlarına rağmen hala dinç görünümüyle dikkat çekti.

80 yaşına gelen Karamehmet, beyazlamış saçlarına rağmen hala dinç görünümüyle dikkat çekti.

Murat Erkan paylaşıma ise şu notu ekledi: 

'Bundan tam 30 yıl önce Turkcell’i kurarak Türkiye’de iletişimin çağ atlamasına öncülük eden kıymetli patronumuz Mehmet Emin Karamehmet’i ofisinde ziyaret ettik. Dinamizmi ve çalışma azmine bir kez daha hayran kaldım. Çok büyük saygı duyduğum Mehmet Bey ile sohbet her zamanki gibi çok keyifliydi.'

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