Bir Dönem Türkiye'nin En Zenginiydi, Çöküşü Yaşadı: Mehmet Emin Karamehmet Yıllar Sonra Görüntülendi
Bir Dönem Türkiye'nin En Zenginiydi, Çöküşü Yaşadı: Mehmet Emin Karamehmet Yıllar Sonra Görüntülendi
Bir dönem Türkiye'nin en zengin ismi olan iş insanı Mehmet Emin Karamehmet, yıllar sonra yeniden görüntülendi. 80 yaşındaki Karamehmet'in fotoğrafı bir anda gündem oldu.
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Türkiye’nin en büyük GSM şirketi Turkcell, dünya devleriyle çalışan Çukurova, en önemli finans kurumlarından Pamukbank ve Yapı Kredi, basın sektöründen Show TV, Akşam Gazetesi, Türkiye’nin en büyük savunma şirketlerinden BMC…
İşte tüm bu şirketlerin bir zamanlar sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet, Türkiye’nin hatta dünyanın en zengin patronlarından biriydi.
Ancak TMSF’nin mallarının büyük kısmına el koyması ve yaptığı yanlış yatırımlar Karamehmet’in servetini ve şirketlerini kaybetmesine neden oldu.
Büyük çöküş sonrası ortalarda pek gözükmeyen Karamehmet yıllar sonra bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı. Paylaşımı ise Turkcell’in eski CEO’su Murat Erkan yaptı.
80 yaşına gelen Karamehmet, beyazlamış saçlarına rağmen hala dinç görünümüyle dikkat çekti.
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