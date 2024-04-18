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Keneler Göçmen Kuşlarla Türkiye'ye Giriş Yapıyor: Uzmanlardan Hastalık Uyarısı

Keneler Göçmen Kuşlarla Türkiye'ye Giriş Yapıyor: Uzmanlardan Hastalık Uyarısı

Kene
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 12:08

Havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte kene vakaları da görülmeye başlandı. Uzmanlar göçmen kuşlar üzerinde gelen kenelere dikkat çekerek, farklı kıtalardaki çeşitli hastalıkların Türkiye'ye girebileceğine dair uyarı yaptı.

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Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde önceki gün görüntülenen nadir türlerden doğu cılıbıtında farkı bir tür kene tespit edildi.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde önceki gün görüntülenen nadir türlerden doğu cılıbıtında farkı bir tür kene tespit edildi.

Güney Afrika göçmeni kuş fotoğrafını inceleyen uzman veteriner hekim Coşkun, iki tarafta da gaga ile gözü arasındaki iki ayrı keneye dikkati çekerek, şunları söyledi: 👇

Güney Afrika göçmeni kuş fotoğrafını inceleyen uzman veteriner hekim Coşkun, iki tarafta da gaga ile gözü arasındaki iki ayrı keneye dikkati çekerek, şunları söyledi: 👇

'Doğu cılıbıtı, Güney Afrika'dan Hazar Denizi'ne ve hatta Finlandiya'ya kadar görülebiliyor. Göç ederken üzerindeki bu kene de onunla göç ediyor. 

Yaz aylarının gelmesiyle beraber kene popülasyonu oldukça artmasının önemli bir nedeni de kuş göç yoğunluğu. Farklı kıtalardan çok sayıda kuşun keneyle beraber ülkemize girdiğini görebiliyoruz.'

"En son ülkemizde nadir olarak görülebilen doğu cılıbıtının üzerinde bile iki keneyle karşılaştık. Bu da farklı kıtalardaki çeşitli hastalıkların kene aracılığıyla ülkemize girmesine neden olabilir. Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor."

"En son ülkemizde nadir olarak görülebilen doğu cılıbıtının üzerinde bile iki keneyle karşılaştık. Bu da farklı kıtalardaki çeşitli hastalıkların kene aracılığıyla ülkemize girmesine neden olabilir. Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor."

"Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor. KKKA, Lyme hastalığı, Q ateşi, kene kaynaklı ensefalit, Akdeniz benekli ateşi, monositik erlihyoz, granülositik erlihyoz, babezyoz gibi hastalık türlerine sebebiyet verebiliyor."

"Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor. KKKA, Lyme hastalığı, Q ateşi, kene kaynaklı ensefalit, Akdeniz benekli ateşi, monositik erlihyoz, granülositik erlihyoz, babezyoz gibi hastalık türlerine sebebiyet verebiliyor."

 'Eğer bir kene evcil hayvanınız veya sizi ısırdığında bu tür bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. 

Onun için doğada yaptığınız gezinti ve yürüyüş sonrası kendinizi ve evcil hayvanınızı kontrol etmeniz gerekli' 

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Konuşmasak olmaz

Sizde gelin amk bok var zaten

Onur

yetti artık!!! başımıza ne geliyorsa hep mülteciler yüzünden 🤬

Kürşat E

Asya'dan kaplan sivrisineği gelir. Göçmen kuşa biner cehennemin dibinden çıkar virüslü kene gelir. Akdeniz'e çıkar zehirli balon balığı gelir. Hiç iyi bir şe... Devamını Gör