Keneler Göçmen Kuşlarla Türkiye'ye Giriş Yapıyor: Uzmanlardan Hastalık Uyarısı
Keneler Göçmen Kuşlarla Türkiye'ye Giriş Yapıyor: Uzmanlardan Hastalık Uyarısı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde önceki gün görüntülenen nadir türlerden doğu cılıbıtında farkı bir tür kene tespit edildi.
Güney Afrika göçmeni kuş fotoğrafını inceleyen uzman veteriner hekim Coşkun, iki tarafta da gaga ile gözü arasındaki iki ayrı keneye dikkati çekerek, şunları söyledi: 👇
"En son ülkemizde nadir olarak görülebilen doğu cılıbıtının üzerinde bile iki keneyle karşılaştık. Bu da farklı kıtalardaki çeşitli hastalıkların kene aracılığıyla ülkemize girmesine neden olabilir. Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor."
"Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor. KKKA, Lyme hastalığı, Q ateşi, kene kaynaklı ensefalit, Akdeniz benekli ateşi, monositik erlihyoz, granülositik erlihyoz, babezyoz gibi hastalık türlerine sebebiyet verebiliyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Sizde gelin amk bok var zaten
yetti artık!!! başımıza ne geliyorsa hep mülteciler yüzünden 🤬
Asya'dan kaplan sivrisineği gelir. Göçmen kuşa biner cehennemin dibinden çıkar virüslü kene gelir. Akdeniz'e çıkar zehirli balon balığı gelir. Hiç iyi bir şe... Devamını Gör