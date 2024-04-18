Keneler Göçmen Kuşlarla Türkiye'ye Giriş Yapıyor: Uzmanlardan Hastalık Uyarısı

'Doğu cılıbıtı, Güney Afrika'dan Hazar Denizi'ne ve hatta Finlandiya'ya kadar görülebiliyor. Göç ederken üzerindeki bu kene de onunla göç ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber kene popülasyonu oldukça artmasının önemli bir nedeni de kuş göç yoğunluğu. Farklı kıtalardan çok sayıda kuşun keneyle beraber ülkemize girdiğini görebiliyoruz.'