Tıp Literatürüne Geçti: Bursa'da Diş Hekimi İmplant Vidasını Hastanın Beynine Sapladı
Tıp Literatürüne Geçti: Bursa'da Diş Hekimi İmplant Vidasını Hastanın Beynine Sapladı
Bursa’da bir diş hekiminin implant vidasını yanlışlıkla hastanın beynine sapladığı iddia ediliyor.
Yine iddiaya göre, durumu fark eden diş hekimi hastayı kendi aracıyla derhal hastaneye bırakıp kaçtı.
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Bursa’da fabrika işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Ramazan Yılmaz (40), diş tedavisi için Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Önce dişi çekilen Yılmaz'a implant yapılmak istendi.
İddiaya göre, implantı çeneye yerleştirmek isteyen doktorun yanlış müdahalesi sonrası vida, Yılmaz’ın çene kemiğini delip kafatasına saplandı.
Doktorun kendisini hastaneye bırakıp kaçtığını iddia eden Yılmaz, parasını da geri alamadığını belirtti ve şunları söyledi: 👇
Öte yandan, kendisine yönelik suçlamalara daire konuşan doktor A.D., "Tıbbi bir komplikasyondan dolayı böyle bir olay gerçekleşti. Kendisi benimle ilgili bu konuda yasal yollara başvuru yaptı, fakat benim böyle bir tavrım olmadı" ifadelerini kullandı.
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