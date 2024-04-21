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Tıp Literatürüne Geçti: Bursa'da Diş Hekimi İmplant Vidasını Hastanın Beynine Sapladı

Tıp Literatürüne Geçti: Bursa'da Diş Hekimi İmplant Vidasını Hastanın Beynine Sapladı

İmplant
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.04.2024 - 13:34

Bursa’da bir diş hekiminin implant vidasını yanlışlıkla hastanın beynine sapladığı iddia ediliyor. 

Yine iddiaya göre, durumu fark eden diş hekimi hastayı kendi aracıyla derhal hastaneye bırakıp kaçtı. 

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Bursa’da fabrika işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Ramazan Yılmaz (40), diş tedavisi için Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Önce dişi çekilen Yılmaz'a implant yapılmak istendi.

Bursa’da fabrika işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Ramazan Yılmaz (40), diş tedavisi için Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Önce dişi çekilen Yılmaz'a implant yapılmak istendi.

İddiaya göre, implantı çeneye yerleştirmek isteyen doktorun yanlış müdahalesi sonrası vida, Yılmaz’ın çene kemiğini delip kafatasına saplandı.

İddiaya göre, implantı çeneye yerleştirmek isteyen doktorun yanlış müdahalesi sonrası vida, Yılmaz’ın çene kemiğini delip kafatasına saplandı.

Acı içinde kalan Yılmaz’ın yaşadığı baygınlık sonrası film çeken Doktor A.D., vidanın kafatasında olduğunu görünce hemen kendi aracıyla Yılmaz’ı bir hastaneye bıraktı. 

Hastanede çekilen tomografi sonrası gözlerine inanamayan doktorlar, 2 çocuk babası adamı hemen ameliyata aldılar. 

Saatlerce süren operasyon sonrası hayata tekrar dönen Yılmaz, günlerce taburcu olmayı bekledi.

Doktorun kendisini hastaneye bırakıp kaçtığını iddia eden Yılmaz, parasını da geri alamadığını belirtti ve şunları söyledi: 👇

Doktorun kendisini hastaneye bırakıp kaçtığını iddia eden Yılmaz, parasını da geri alamadığını belirtti ve şunları söyledi: 👇

'Benimle dalga geçer gibi konuştu. Bunların hepsi belgeli. Ben yetkililerden devlet büyüklerimizden bu konuyla ilgilenilmesini istiyorum. 

Benim iki çocuğum var. Bana bir şey olsaydı bunların hesabını kim verecekti?'

Öte yandan, kendisine yönelik suçlamalara daire konuşan doktor A.D., "Tıbbi bir komplikasyondan dolayı böyle bir olay gerçekleşti. Kendisi benimle ilgili bu konuda yasal yollara başvuru yaptı, fakat benim böyle bir tavrım olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kendisine yönelik suçlamalara daire konuşan doktor A.D., "Tıbbi bir komplikasyondan dolayı böyle bir olay gerçekleşti. Kendisi benimle ilgili bu konuda yasal yollara başvuru yaptı, fakat benim böyle bir tavrım olmadı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ı sağlığına kavuşturan doktorların başarılı ameliyatı, Amerika’da literatüre girip dergilere konu oldu. 

Kaynak

Peki sizin başınıza böyle bir olay gelseydi tepkiniz ne olurdu? Hadi buyrun yorumlara 👇

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