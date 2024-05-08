Bu da Oldu: Komşusunu İple Arabasının Arkasını Bağlayıp Metrelerce Sürükledi
Bu da Oldu: Komşusunu İple Arabasının Arkasını Bağlayıp Metrelerce Sürükledi
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Antalya Kaş'ta kaydedilen görüntü görenleri dehşete düşürdü. Köpek yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma, işkenceye dönüştü.
Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darbettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.
Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı. Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.
İşte o anlar:
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Memleket psikopat kaynıyor yuh!