Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bu da Oldu: Komşusunu İple Arabasının Arkasını Bağlayıp Metrelerce Sürükledi

Bu da Oldu: Komşusunu İple Arabasının Arkasını Bağlayıp Metrelerce Sürükledi

Antalya Kaş Köpek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 12:57

Antalya'da korku dolu anlar yaşandı. İki komşu arasında köpek nedeniyle çıkan tartışmanın sonu kötü bitti. Komşusunu önce darbetti daha sonra iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Antalya Kaş'ta kaydedilen görüntü görenleri dehşete düşürdü. Köpek yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma, işkenceye dönüştü.

Antalya Kaş'ta kaydedilen görüntü görenleri dehşete düşürdü. Köpek yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma, işkenceye dönüştü.

Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darbettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.

Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darbettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.

Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Yerel haber sitesi Marmaris Manşet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı. Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı. Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
realove

Memleket psikopat kaynıyor yuh!