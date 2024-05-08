Bu Tünelin Sonunda Ölüm Var! Günlüğü 1000 TL: 10 Yılda 44 Madenci Yaşamını Yitirdi

Zonguldak'ta, resmi kayıtlara göre son 10 yılda, ruhsatsız işletilen, gerekli güvenlik tedbirlerinden yoksun kaçak maden ocaklarında 44 madenci çeşitli iş cinayetlerinde can verdi. Kayıt dışı ocaklarda işçiler günlük bin ile iki bin TL arasında yevmiyeye çalışıyor.