Oynadıkları Rol Gerçek Oldu: Festivalde Gelin-Damat Rolünü Oynayan Çift, Aylar Sonra Evlendi

Can sıkan ve üzen haberlerin yanı sıra yüzümüzü gülümsetecek olaylarda meydana geliyor. Muğla'da 2. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde gelin ve damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra evlendi. Oynadıkları rol gerçek oldu.