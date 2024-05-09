Büyük İddia: Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. İbaresi Kaldırıldı
Büyük İddia: Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. İbaresi Kaldırıldı
DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman'ın, belediye binası tabelasından T.C. ibaresini kaldırdığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Partili Uğur Kahraman 18,926 oy alırken, rakibi AK Partili Seyyithan Atilla ise 17.540 oy almıştı. DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sözcü gazetesinin haberine göre, DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binasında bulunan tabeladan T.C. ibaresini kaldırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
e sen şimdi naneyi yemedin mi. hiç mi akıl yok ???
kayyum a merhaba diyin.
Tc ibaresi 10 yıl önce akp talimatıyla tüm kamu binalarından kaldırılmamışmıydı zaten