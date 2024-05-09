Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Büyük İddia: Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. İbaresi Kaldırıldı

Büyük İddia: Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. İbaresi Kaldırıldı

Şanlıurfa DEM Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 06:35

DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman'ın, belediye binası tabelasından T.C. ibaresini kaldırdığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Partili Uğur Kahraman 18,926 oy alırken, rakibi AK Partili Seyyithan Atilla ise 17.540 oy almıştı. DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Partili Uğur Kahraman 18,926 oy alırken, rakibi AK Partili Seyyithan Atilla ise 17.540 oy almıştı. DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binasında bulunan tabeladan T.C. ibaresini kaldırdı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binasında bulunan tabeladan T.C. ibaresini kaldırdı.

Yeni tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılar yer aldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tribal Turk

e sen şimdi naneyi yemedin mi. hiç mi akıl yok ???

Selami Sahin

kayyum a merhaba diyin.

stannisbarthn

Tc ibaresi 10 yıl önce akp talimatıyla tüm kamu binalarından kaldırılmamışmıydı zaten