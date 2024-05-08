Korkunç Olay! Yolcu Treni Araca Çarptı: Sıkışıp Can Verdi
Korkunç Olay! Yolcu Treni Araca Çarptı: Sıkışıp Can Verdi
Manisa'da korkunç bir olay yaşandı. Manisa'da kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki Yaşar Ercan yaşamını yitirdi.
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Olay, saat 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.
Gülbahçe Mahallesi'ndeki tarlasına giden Yaşar Ercan’ın kullandığı otomobile kontrolsüz hemzemin geçitte Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil içinde sıkışan, iki çocuk babası Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ercan'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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