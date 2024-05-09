Korkunç Olay: 'Kocam Yük Olarak Görüyordu' Dedi, Engelli Oğlunu Timsahlara Yem Etti
Korkunç Olay: 'Kocam Yük Olarak Görüyordu' Dedi, Engelli Oğlunu Timsahlara Yem Etti
Güney Hindistan'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir çift, engelli çocuklarını timsahlarla dolu bir kanala atarak öldürdükleri iddia edildi.
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İddiaya göre, kocası henüz altı yaşında olan engelli oğullarını 'yük olarak' görüyor ve ölmesini istiyordu.
Bir polis memuru yerel medyaya yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Savitri'nin, kendisini çocuklarını ölüme atmaya zorladığı için 36 yaşındaki kocası Ravi Kumar'ı, suçladığını aktardı. Polis müfettişi Krishna Barakeri gazetecilere şunları söyledi:
"Cumartesi gecesi aynı konuyla ilgili artan tartışmanın ardından Savitri'nin oğlunu akşam 21.00 civarında timsahların olduğu nehre bağlı bir atık kanalına attığı iddia edildi."
Polis, çocuğun cesedinin bir timsahın çenesinde bulunduğunu ve timsahın yakalanmasının ardından kurtarıldığını söyledi. Vücutta ciddi yaralanmalar, ısırık izleri ve sağ kolun eksik olduğu görüldü. Polis ayrıca, çiftin cinayet suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.
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