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Korkunç Olay: 'Kocam Yük Olarak Görüyordu' Dedi, Engelli Oğlunu Timsahlara Yem Etti

Korkunç Olay: 'Kocam Yük Olarak Görüyordu' Dedi, Engelli Oğlunu Timsahlara Yem Etti

Hindistan Polis Operasyon
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 09:21

Güney Hindistan'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir çift, engelli çocuklarını timsahlarla dolu bir kanala atarak öldürdükleri iddia edildi.

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İddiaya göre, kocası henüz altı yaşında olan engelli oğullarını 'yük olarak' görüyor ve ölmesini istiyordu.

İddiaya göre, kocası henüz altı yaşında olan engelli oğullarını 'yük olarak' görüyor ve ölmesini istiyordu.

Edinilen bilgiye göre, işitme ve konuşma engelli çocuğun parçalanmış cesedi, pazar günü kanaldan çıkarıldı.

Bir polis memuru yerel medyaya yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Savitri'nin, kendisini çocuklarını ölüme atmaya zorladığı için 36 yaşındaki kocası Ravi Kumar'ı, suçladığını aktardı. Polis müfettişi Krishna Barakeri gazetecilere şunları söyledi:

Bir polis memuru yerel medyaya yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Savitri'nin, kendisini çocuklarını ölüme atmaya zorladığı için 36 yaşındaki kocası Ravi Kumar'ı, suçladığını aktardı. Polis müfettişi Krishna Barakeri gazetecilere şunları söyledi:

"Cumartesi gecesi aynı konuyla ilgili artan tartışmanın ardından Savitri'nin oğlunu akşam 21.00 civarında timsahların olduğu nehre bağlı bir atık kanalına attığı iddia edildi."

"Cumartesi gecesi aynı konuyla ilgili artan tartışmanın ardından Savitri'nin oğlunu akşam 21.00 civarında timsahların olduğu nehre bağlı bir atık kanalına attığı iddia edildi."

Sputnik’te yer alan habere göre, komşuların alarma geçmesi üzerine polis, çocuğu bulmak için dalgıçlar gönderdi. Ancak hava çoktan karardığı için arama operasyonu ertesi güne kadar beklemek zorunda kaldı.

Polis, çocuğun cesedinin bir timsahın çenesinde bulunduğunu ve timsahın yakalanmasının ardından kurtarıldığını söyledi. Vücutta ciddi yaralanmalar, ısırık izleri ve sağ kolun eksik olduğu görüldü. Polis ayrıca, çiftin cinayet suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, çocuğun cesedinin bir timsahın çenesinde bulunduğunu ve timsahın yakalanmasının ardından kurtarıldığını söyledi. Vücutta ciddi yaralanmalar, ısırık izleri ve sağ kolun eksik olduğu görüldü. Polis ayrıca, çiftin cinayet suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.
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