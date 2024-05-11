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Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu: Düğünde Damada Mezar Taşı Şakası

Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu: Düğünde Damada Mezar Taşı Şakası

Antalya Düğün
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.05.2024 - 12:27

Antalya'da evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde, bu zamana kadar görülmemiş bir olay oldu. Damadın arkadaşları mezar taşı ve karanfillerle ilginç bir şaka yaptı. 

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir düğün salonunda evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir düğün salonunda evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı.

Damadın arkadaşları, çift fotoğraf çektirmek için beklediği sırada ellerinde üzerinde "Yunus Emre Şan, aramızdan ayrılış tarihi, saygı ve özlemle" yazılı mezar taşı ile salona girdi.

Damadın arkadaşları, çift fotoğraf çektirmek için beklediği sırada ellerinde üzerinde "Yunus Emre Şan, aramızdan ayrılış tarihi, saygı ve özlemle" yazılı mezar taşı ile salona girdi.

Siyah kıyafetler ve karanfillerle salona giren arkadaş grubunu gören çift ve davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Siyah kıyafetler ve karanfillerle salona giren arkadaş grubunu gören çift ve davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mezar taşını salona getirip masanın önüne koyan gençler, sırayla ellerindeki karanfilleri bıraktı. Gülüşmeler arasında çiftin yanına giden damadın arkadaşları, mutluluk diledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mezar taşını salona getirip masanın önüne koyan gençler, sırayla ellerindeki karanfilleri bıraktı. Gülüşmeler arasında çiftin yanına giden damadın arkadaşları, mutluluk diledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte o anlar:

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loneliness strengthens

Kadına saygısızlık diye yorumluyorum böyle şeyleri. Son pişmanlık neye yarar şarkısı falan çalıyorlar enteresan.

c.ysfalbs

baya komik... damadın şekle semale daha çok takıldım düğüne uğramış okeye gidecek kahveye gidecek gibi bir hali var insan bı tras olur aw

Bozkurt

Suyu çıktı artık böyle şeylerin.