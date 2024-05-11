Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu: Düğünde Damada Mezar Taşı Şakası
Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu: Düğünde Damada Mezar Taşı Şakası
Antalya'da evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde, bu zamana kadar görülmemiş bir olay oldu. Damadın arkadaşları mezar taşı ve karanfillerle ilginç bir şaka yaptı.
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir düğün salonunda evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı.
Damadın arkadaşları, çift fotoğraf çektirmek için beklediği sırada ellerinde üzerinde "Yunus Emre Şan, aramızdan ayrılış tarihi, saygı ve özlemle" yazılı mezar taşı ile salona girdi.
Siyah kıyafetler ve karanfillerle salona giren arkadaş grubunu gören çift ve davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Mezar taşını salona getirip masanın önüne koyan gençler, sırayla ellerindeki karanfilleri bıraktı. Gülüşmeler arasında çiftin yanına giden damadın arkadaşları, mutluluk diledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
İşte o anlar:
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Kadına saygısızlık diye yorumluyorum böyle şeyleri. Son pişmanlık neye yarar şarkısı falan çalıyorlar enteresan.
baya komik... damadın şekle semale daha çok takıldım düğüne uğramış okeye gidecek kahveye gidecek gibi bir hali var insan bı tras olur aw
Suyu çıktı artık böyle şeylerin.