Çöl Tozu Alarmı! Tevfik Özlü'den KOAH ve Astım Hastalarına Uyarı: "Akciğer Hastaları İçin Büyük Risk"

Türkiye, Arap yarımadası ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girdi. Toz taşınımının acillerde vaka ve ölüm sayısını arttırdığına da dikkat çeken uzmanlar, ikinci atağın geleceğini kaydetti. 'Özellikle astım ve KOAH gibi akciğer hastaları için daha büyük risk oluşturuyor' diyen Özlü, 'Eğer bir toza maruz kalmışsanız, kıyafetleri değiştirmeniz, elinizi yüzünüzü yıkamanız, ağız ve burnu gargara yapmanızda fayda var' dedi.