Çöl Tozu Alarmı! Tevfik Özlü'den KOAH ve Astım Hastalarına Uyarı: "Akciğer Hastaları İçin Büyük Risk"
Çöl Tozu Alarmı! Tevfik Özlü'den KOAH ve Astım Hastalarına Uyarı: "Akciğer Hastaları İçin Büyük Risk"
Türkiye, Arap yarımadası ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girdi. Toz taşınımının acillerde vaka ve ölüm sayısını arttırdığına da dikkat çeken uzmanlar, ikinci atağın geleceğini kaydetti. 'Özellikle astım ve KOAH gibi akciğer hastaları için daha büyük risk oluşturuyor' diyen Özlü, 'Eğer bir toza maruz kalmışsanız, kıyafetleri değiştirmeniz, elinizi yüzünüzü yıkamanız, ağız ve burnu gargara yapmanızda fayda var' dedi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının yarın sabah saatlerinden sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve beraberinde bazı sağlık problemlerine de yol açan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.
Çöl tozu olarak da adlandırılan doğa olayının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren Özlü, "Yakın zamanda ülkemizde bir toz bulutu maruziyeti olmuş, hastane başvurularında, acil başvurularında, hatta ölüm sayılarında da artışlar gözlenmiş. Şimdi ikinci bir atakla karşılaşacağız gibi görünüyor. Özellikle astımlı, alerjisi olan hastalarımız bunu daha yoğun olarak hissettiler. Dikkat etmek lazım. Havada bulunan tozların ve gazların izin verilen miktarların üzerinde olması aslında hepimiz için bir sorun. Özellikle astım ve KOAH gibi akciğer hastalığı olanlar için daha büyük risk oluşturuyor." dedi.
Prof. Dr. Özlü, "Bu dönemde hastalıkları bulunanların, dışarıya çok çıkmamalarını tavsiye ederim. Zaten bu kirlenme gözle görülen bir şey. Dolayısıyla havayı eğer temiz görmüyorsanız, toz görüyorsanız dışarı çıkmamakta fayda var. Bu sadece havada bulunan tozlar değil, aynı zamanda toz bulutuyla beraber alerjenler, polen diğer mantarlar ve benzeri durumlarda eşlik edebiliyor. Bu değişiklikler onları da etkileyebiliyor. Onun için dengeyi sarsabilir. Yani hastalarımızın eğer mevcut durumlarında bir kötüleşme varsa, semptomlarında bir artma varsa, var olan semptomlarında artış olabilir ya da önceden olmayan yeni semptomlara eklenebilir" diye konuştu.
Toza maruz kalınması durumda kıyafetlerin değiştirilip, gargara yapmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Özlü sözlerine şöyle devam etti: "Astım dışında da gözde, burunda, ciltte, boğazda bu tozların solunmasıyla veya karşılaşmasıyla ilgili kaşıntılar, kızarıklıklar, aşınmalar, sorunlar yaşanabiliyor. Öncelikle gözle görülen bir kirlenme ya da bir uyarı söz konusu ise; o zamanlarda mümkün oldukça dışarı çıkmamak lazım. Evdeysek pencereleri sıkı sıkıya kapatmak lazım. Eğer bir toza maruz kalmışsanız geldikten sonra üstünüzü başınızı değiştirmeniz, lavaboda elinizi yüzünüzü yıkamanız, burnunuzu, ağzınızı gargara yapmanızda fayda var. O tozların atılması açısından dikkatli olmakta yarar var."
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'İkinci atak geliyor'
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