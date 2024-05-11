Skandal Olay! Depreme Dayanıksız Olan PTT Binasını Satışa Çıkardılar: 9 Ay önce Boşaltılmıştı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde skandal bir olay meydana geldi. Depreme dayanıksız olması nedeniyle 9 ay önce boşaltılan PTT binası satılığa çıkarıldı. İlanı gören ilçe sakinleri, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, depreme dayanıksız yıkım kararı alınan bir binayı hatta kamu binasını nasıl satarlar' dedi.