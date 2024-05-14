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Neler Oluyor? Diyarbakır Cezaevinde Çok Sayıda Mahkum Yedikleri Yemekten Zehirlendi

Neler Oluyor? Diyarbakır Cezaevinde Çok Sayıda Mahkum Yedikleri Yemekten Zehirlendi

Diyarbakır Cezaevi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 06:40

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli yedikleri yemekten zehirlendi.

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Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personel zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personel zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürüyor.

46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürüyor.

İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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Olaya ilişkin görüntüler:

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