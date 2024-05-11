Kurban Keseceklere Kötü Haber: 464 Bin Liraya Kadar Para Cezası

Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlerden park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira idari para cezası uygulanacak.