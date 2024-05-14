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Reklam Panosu Can Aldı: 8 Ölü, 59 Yaralı

Reklam Panosu Can Aldı: 8 Ölü, 59 Yaralı

Fırtına Hindistan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 07:09

Hindistan'ın Mumbai kentinde korkunç bir olay meydana geldi. Reklam panosunun düşmesi sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması yapılıyor.

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Hindistan'ın Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü.

Hindistan'ın Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü.

Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan en az 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan en az 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

Olay yerinden görüntüler:

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